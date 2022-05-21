Поки не мільйон, але...: Зеленський відповів, скільки військових захищає Україну

Українські військовослужбовці невпинно боронять землі Батьківщини від ворога

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у кривавій війні з росією Україну захищає 700 тисяч військових. До цього списку входять бійці тероборони, Нацгвардії, Прикордонної служби та інших військових формувань.

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Про це у суботу, 21 травня, глава держави розповів під час свого чергового інтерв'ю у зв'язку з трирічною річницею інавгурації.

"Поки що не мільйон. Сьогодні — це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію в момент війни", — розповів Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні все ще потрібні герої, які готові захищати рідні землі від кривавого нападу ворога, тож мобілізаційні заходи в країні планують подовжити, поповнюючи ряди Збройних сил та інших військових формувань. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

Також нагадаємо, як глава держави Володимир Зеленський пояснив, що стане для України перемогою у війні з росією.