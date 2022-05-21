Зеленський розповів, що стане перемогою для України

Частину перемог можна досягти шляхом переговорів

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що перемогою України буде повернення військ на лінії розмежування, які були у нашій країні до 24 лютого. Це, на його думку, є доказом того, що українців ніхто не зміг захопити.

Про це президент говорив під час свого інтерв’ю, присвяченого третій річниці інавгуурації.

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За словами Зеленського, у різних категорій населення в Україні сьогодні різний "апетит" щодо перемоги. Однак слід пам’ятати про найголовніше — цінність життя людей, особливо військових.

"На цей момент, попри те, що це несправедливо, вважаю, що перемогою вийтиме на лінію (розмежування), яка була до 24 лютого", — зазначив політик.

Він переконаний, що це буде перемогою хоча б тому, що ми покажемо і росії, і всьому світу, що Україну не вдалося захопити.

"Потім ми перейдемо до другої частини війни, яку — я сподіваюся тій країні вистачить розуму, — ми зможемо провести за столом переговорів", — наголосив Володимир Зеленський.

На думку президента, українцям важливо розуміти ціну війни, яка й так надто висока. Усі військовослужбовці хочуть жити, тому просто розкидатися ними, як це робить армія супротивника, ніхто не буде.

Зазначимо, що таке бачення ситуації Зеленський промовляв і майже два місяці тому на початку квітня. Тоді він теж стверджував, що треба зберегти якнайбільше життів, а частина питань обов’язково вирішиться дипломатичним шляхом.

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