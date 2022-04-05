Зеленський відповів, чи вважає перемогою повернення військ росії на позиції 23 лютого

Необхідними аспектами перемоги у війні з росією Зеленський також назвав збереження суверенітету

Президент Володимир Зеленський прокоментував повернення військ росії, які вже почали відступати на деяких напрямках, на позиції 23 лютого. На його думку, це буде перемогою України.

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Таку заяву президент зробив під час телемарафону 5 квітня.

Крім того, за його словами, необхідні умови для перемоги: не втратити суверенітет; не втратити сотні тисяч людей; повернути Крим та Донбас під контроль української влади.

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"Крим — це українська територія. Можливо лише відстрочення питання повернення півострова. Донбас — наша територія. ОРДЛО для України дуже важливі", — підкреслив президент України.

При цьому Зеленський зазначив, що стратегія повернення Донбасу має бути дуже ретельно продумана, інакше це може призвести до загибелі одразу 40-50 тисяч українських військових.

"Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде. Це може коштувати нам загалом сотні тисяч людей", — сказав Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", під час телемарафону 5 квітня Зеленський також зробив несподівану заяву щодо зустрічі з путіним. На запитання журналіста, чи мінятиме свою особисту позицію з приводу переговорів з володимиром путіним, Зеленський відповів, що "може статися, що й не буде зустрічі". При цьому, за словами Зеленського, навіть після трагічних подій у Бучі необхідно продовжувати переговори з росією.