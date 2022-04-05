Рус

Зеленський зробив несподівану заяву щодо зустрічі з путіним

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
132
Зеленський зробив несподівану заяву щодо зустрічі з путіним Новина оновлена 05 квітня 2022, 10:42

Зеленський припускає, що, можливо, зустрічі між ним та Путіним не буде.

Про це він сказав він в інтерв’ю українським журналістам, показаним у вівторок у рамках всеукраїнського телемарафону.

За словами Зеленського, навіть після трагічних подій у Бучі необхідно продовжувати переговори з РФ:

"Просто сказати — давайте ні про що сьогодні не говоритимемо — позиція найлегша. Найскладніше — говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом і при цьому знайти можливість зустрічатися і на цій зустрічі знайти вихід і при цьому не втратити свою територію".

Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
Україна
Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
Літаків збито вже 150: Генштаб дав нові цифри втрат окупантів
Дата публікації
Категорія
Постпред росії в ООН вразив новим цинізмом, розмірковуючи про Бучу
Постпред росії в ООН вразив новим цинізмом, розмірковуючи про Бучу
Дата публікації
Категорія
Генерал у відставці Уеслі Кларк
Ексголовнокомандувач НАТО назвав нову головну мету росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Джейк Салліван
У Білому Домі дали прогноз про терміни війни в Україні
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців