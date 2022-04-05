Зеленський зробив несподівану заяву щодо зустрічі з путіним

Зеленський припускає, що, можливо, зустрічі між ним та Путіним не буде.

Про це він сказав він в інтерв’ю українським журналістам, показаним у вівторок у рамках всеукраїнського телемарафону.

За словами Зеленського, навіть після трагічних подій у Бучі необхідно продовжувати переговори з РФ:

"Просто сказати — давайте ні про що сьогодні не говоритимемо — позиція найлегша. Найскладніше — говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом і при цьому знайти можливість зустрічатися і на цій зустрічі знайти вихід і при цьому не втратити свою територію".