Нові санкції для рф, голод і відновлення України: 5 головних заяв Зеленського у Давосі

Український лідер виступив з потужною промовою на Світовому економічного форумі

На Світовому економічному форуму у Давосі у понеділок, 23 травня, виступив президент України Володимир Зеленський. Український лідер подякував партнерам за підтримку, але закликав врахувати помилки, допущені в 2014 році, щоби припинити втрати України та світу. За словами Зеленського, не можна чекати "рокових пострілів" і застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї росії, а треба ефективно діяти прямо зараз.

Головні заяви Зеленського, які він озвучив перед учасниками Світовому економічному форумі у Давосі – в матеріалі "Телеграфу".

Росія – держава воєнних злочинів

Як заявив Зеленський, російська федерація – держава воєнних злочинів, яка несе світу замість успішних міст чорні руїни, а замість нормальної торгівлі та туризму — закрите море, тисячі бомб і ракет. За його словами, настав момент, коли вирішується питання — чи пануватиме в світі груба сила.

"Груба сила не шукає нічого, окрім як підкорення тих, кого хоче підкорити. І не дискутує, а вбиває одразу, як це робить росія в Україні прямо зараз, коли ми з вами спілкуємось", — додав гарант.

Тож, закликав український лідер, слід змінювати підхід і створювати нові інструменти та прецеденти.

Потужні санкції

Зеленський закликав вжити більш жорсткі санкційні заходи щодо рф:

повне ембарго на російську нафту; повне блокування всіх російських банків; повна відмова від російського IT-сектору; повне припинення торгівлі з агресором.

Санкційний тиск, додав президент, має десятиліттями працювати на підтримку миру.

Крім того, президент України вважає, що всі іноземні компанії мають вийти з російських ринків, аби не асоціюватися з воєнними злочинами держави-агресора. А російські активи, йдеться у виступі, мають бути конфісковані на компенсації всім постраждалим від агресії рф.

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Шефство при відбудові

Зеленський запропонував спеціальну історичну модель відбудови, яка би забезпечила економічний стрибок. Йдеться про майданчик, який готова надати України, де б кожна з країн-партнерів чи компаній-партнерів мала можливість взяти шефство над певним регіоном, містом чи громадою, або галуззю промисловості. За словами президента, подібний досвід мають Британія, Данія, ЄС.

"Це дозволить не лише залучити найкращих світ спеціалістів, будівельників, менеджерів тощо, а й стане найбільшою в Європі за весь час після Другої світової війни можливістю для економічного стрибка", – наголосив президент.

Крім того, глава держави закликав усі партнерів долучатися до Фонду відновлення United24.

Безпека для України

У ході виступу Зеленський перерахував нові завдання для України, серед яких:

найсучасніша система ППО,

найсучасніша мультисистема безпеки,

договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо.

Також він заявив, що "Україні потрібна та зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають".

Страхування від голоду

Зеленський підкреслив, що реакція на голод завжди є запізнілою: "Голод треба зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту". Тож Україна пропонує створити міжнародну організацію відповідальних експортерів продовольства задля уникнення голоду в багатьох країнах. Україна хотіла би ратифікувати договір у парламентах держав — стратегічних партнерів.

До того ж, український лідер звернув увагу на питання розблокування чорноморських портів. На його думку, це стратегічно важливо, бо блокування росією може призвести до дефіциту зерна та олії у світі. Зеленський заявив про необхідність зробити коридор на 22 мільйони тонн зерна й олії. Ще він додав, що Україна не розуміє тих держав, які купляють вкрадене українське зерно.

Нагадаємо, в ході форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський закликав ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО більш ефективно реагувати на те, що відбувається. На думку гаранта, якби світ більш жорстко поставився до агресії рф проти України з самого початку, то можна було зберегти десятки тисяч життів.