На Херсонщині окупанти за копійки скуповують у фермерів зерно та вивозять до Криму, — джерела

росія краде врожай в українських фермерів

На окупованих територіях України росіяни викуповують за копійки зерно у місцевих фермерів, а потім вивозять його до Криму.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Херсонській області.

За його інформацією, окупанти забирають таким чином не лише зерно, а й насіння соняшнику.

Для порівняння тонна насіння на ринку може досягати вартості 25 тисяч гривень, а росіяни забирають його по 7,5 тисячі.

Як повідомлялося раніше, росія може влаштувати новий голодомор на окупованих територіях, про що на початку травня заявляв міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що окупанти ходили по господарствах та "пропонували" фермерам залишити собі 30% урожаю, а решту зібралися забрати.

Про вивезення українського зерна також повідомляла і влада Луганської області. Це сталося після того, як у Рубіжному окупанти скинули потужні авіабомби на елеватор, на якому могло бути до 30 тонн зерна.

Водночас у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що крадене зерно із Криму далі вивозиться до Сирії. Так на борту корабля "Матрос Позініч", який 27 квітня вирушив до Сирії, могло бути до 30 тисяч тонн зерна. У МЗС України після цього нагадали, що кожен, хто причетний до продажу, транспортування або купівлі краденого зерна, є співучасником злочину.