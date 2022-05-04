"Окупанти намагаються створити голодомор": росіяни в Мелітополі мають намір забрати майже всю їжу у фермерів

Окупанти викрадають не лише людей, а й вивозять їжу

Росіяни в окупованому Мелітополі мають намір відібрати у місцевих фермерів 70% урожаю, а зерно вже почали забирати з елеваторів.

Про це розповів міський голова Іван Федоров у ефірі єдиного марафону українських новин.

"Сьогодні вже очевидно, що на наших окупованих територіях окупанти намагаються створити голодомор", — сказав він.

За його словами, окупанти запропонували фермерам залишити собі 30% урожаю, а решту 70% вони мають намір забрати.

Крім того, він зазначив, що якщо у місті залишалося приблизно 7-8% мешканців, які підтримували окупацію, то тепер там таких не лишилося. Федоров каже, що це сталося після того, як кілька днів тому росіяни підняли радянський прапор на центральній площі.

Також мер Мелітополя повідомив, що окупанти у місті діють методами НКВС, а саме викрадають людей. При цьому якщо раніше вони діяли тільки в самому місті, то тепер почали здійснювати рейди й по прилеглих селах.

"Приходять на світанку, викрадають повністю сім’ї і сьогодні це вже точно понад 300-400 людей викрадено. Де вони знаходяться, зовсім невідомо, тому що вони нічого не пояснюють", — сказав Федоров.

Як повідомлялося раніше, про те, що окупанти хочуть залишити українців без їжі свідчить також те, що російська авіація напередодні розбомбила елеватор у Рубіжному (Луганська область), а також було знищено продуктові склади у Сєвєродонецьку.