"Мета - Голодомор": в ОВА пояснили нову атаку літаків росіян на Луганщині

На території знищеного елеваторного комплексу могло зберігатися близько 30 тисяч тонн зерна

У місті Рубіжному Луганської області російські окупанти повністю розбомбили елеватор із сучасним обладнанням. Це може свідчити про плани загарбників влаштувати в Україні справжній голод.

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Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

"Мета — Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному", — йдеться в тексті публікації.

Як видно на опублікованих супутникових знімка, які надала компанія "Planet Lab", на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному росіяни скинуті потужні бомби. В результаті удару окупаційних військ, відкритий лише у 2020 році елеваторний комплекс повністю зруйнований.

Супутниковий знімок

За словами Гайдая, на території підприємства знаходилося найсучасніше обладнання та лабораторії: зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник. Окрім того, в елеваторному комплексі встановили експрес-аналізатор, завдяки якому можна було отримувати дуже точні та швидкі аналізи всіх зернових культур.

Також він зазначив, що в окупованих містах зафіксовані випадки вивозу українського зерна до росії, хоча раніше окупанти вже встигли знищити усі продуктові склади, які знаходилися на території Сєвєродонецьку.

Інформацію щодо планів росії влаштувати на українських землях справжній голодомор підтвердила й уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, все частіше з’являються відеопідтвердження того, що загарбники вивозять з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини українську сільськогосподарську техніку для обробки землі. Вперше поодинокі випадки таких дій окупантів були зафіксовані ще в середині березня. Завдяки GPS сервісів вкрадену з українських земель техніку було виявлено на території республіки Чечня.

Окрім того, Денісова додала, що напередодні у Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила у склади агропідприємств. Один порожній, інший з зерном. Обидва повністю знищені.

"Знищення та вивезення зерна й сільськогосподарської техніки на окупованих територіях є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", — написала чиновниця.

Раніше "телеграф" повідомляв, що українській розвідці вдалося дізнатися плани російських окупантів на маріупольський меткомбінат "Азовсталь", де з перших днів війни ховаються сотні мирних жителів та захисники міста,