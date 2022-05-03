"Цель — Голодомор": в ОВА объяснили новую атаку самолетов россиян на Луганщине

На территории уничтоженного элеваторного комплекса могло храниться около 30 тысяч тонн зерна

В городе Рубежное Луганской области российские оккупанты полностью разбомбили элеватор с современным оборудованием. Это может свидетельствовать о планах россиян устроить в Украине настоящий голод.

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Об этом в своем Телеграмм-канале написалглава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Цель — Голодомор. Оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном", — говорится в тексте публикации.

Как видно на опубликованных спутниковых снимках, предоставленных компанией "Planet Lab", на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном россияне сброшены мощные бомбы. В результате удара оккупационных войск открыт только в 2020 году элеваторный комплекс полностью разрушен.

Спутниковый снимок

По словам Гайдая, на территории предприятия находилось самое современное оборудование и лаборатории: зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник. Кроме того, в элеваторном комплексе был установлен экспресс-анализатор, благодаря которому можно было получать очень точные и быстрые анализы всех зерновых культур.

Также он отметил, что в оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза украинского зерна в россию, хотя раньше оккупанты уже успели уничтожить все продуктовые склады, которые находились на территории Северодонецка.

Информацию о планах рф устроить на украинских землях настоящий голодомор подтвердила и уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, все чаще появляются видеоподтверждения того, что захватчики вывозят с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганской области украинскую сельскохозяйственную технику для обработки земли. Впервые единичные случаи подобных действий оккупантов были зафиксированы еще в середине марта. Благодаря GPS сервисам украденная с украинских земель техника была обнаружена на территории республики Чечня.

Кроме того, Денисова добавила, что накануне в Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета попала в составы агропредприятий. Один пуст, другой с зерном. Оба полностью уничтожены.

"Уничтожение и вывоз зерна и сельскохозяйственной техники на оккупированных территориях является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны ", — написала чиновница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинской разведке удалось узнать планы российских кафиров на мариупольский меткомбинат "Азовсталь", где с первых дней войны скрываются сотни мирных жителей и защитники города,