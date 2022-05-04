"Оккупанты пытаются создать голодомор": россияне в Мелитополе намерены забрать почти всю еду у фермеров

Оккупанты похищают не только людей, но и вывозят еду

Россияне в оккупированном Мелитополе намерены отнять у местных фермеров 70% урожая, а зерно уже начали забирать с элеваторов.

Об этом рассказал городской глава Иван Федоров в эфире единого марафона украинских новостей.

"Сегодня уже очевидно, что на наших оккупированных территориях оккупанты пытаются создать голодомор", — сказал он.

По его словам оккупанты предложили фермерам оставить себе 30% урожая, а остальные 70% они намерены забрать.

Кроме того, он отметил, что если в городе оставалось примерно 7-8% жителей, которые поддерживали оккупацию, то теперь там таковых не осталось. Федоров говорит, что это произошло после того, как пару дней назад россияне подняли советский флаг на центральной площади.

Также мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты в городе действуют методами НКВД, а именно похищают людей. При этом, если ранее они действовали только в самом городе, то теперь начали совершать рейды и по близлежащим деревням.

"Приходят на рассвете, похищают полностью семьи и сегодня это уже точно более 300-400 человек похищено. Где они находятся, совершенно неизвестно, потому что они ничего не объясняют", — сказал Федоров.

Как сообщалось ранее, о том, что оккупанты хотят оставить украинцев без еды свидетельствует также то, что российская авиация накануне разбомбила элеватор в Рубежном (Луганская область), а также были уничтожены продуктовые склады в Северодонецке.