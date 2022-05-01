Жизнь в оккупации. Мелитополь: перекрашенные фонтаны, цены в рублях и красные флаги

Из цветущей черешневой столицы постепенно делают рай для ностальгирующих по СССР

В каждым днем оккупации жизнь в Мелитополе Запорожской области все более "совковой", — в городе активно убирают все воспоминания об Украине и пытаются ввести российскую валюту.

"Телеграф" собрал последние эксклюзивные данные об обстановке там на 1 мая 2022 года.

Неласковая "деукраинизация"

Как и каждый год в это время, в Мелитополе запустили фонтаны, однако если раньше фонтан в центре города был желто-голубой, то сейчас его уже перекрасили в зелено-голубой. Это хорошо видно по фото с митинга к Первомаю, на котором оккупанты активно пытались создать картинку для росТВ о "русском мире" и "освобожденных" от свободы украинцах:

Раньше бортики фонтана были желтыми

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Арка на главной площади города тоже лишилась всей украинской символики, а на флагшток уже повесили новый флаг, — пока его не разворачивали и точно не видно, но он похож на красный флаг с серпом и молотом.

Мелитопольскую арку с флагами "деукраинизировали"

Настроения в городе очень разные, некоторые готовы жить в оккупации, лишь бы не было военных действий, однако особой симпатией к оккупантам никто не блещет, — на пророссийский митинг пришло буквально пару десятков человек, в то время как остальные предпочли провести время с семьей на свежем воздухе в парке.

Люди стараются забыть о "русской весне" в парках

Но и тут есть нюанс, — в парке теперь можно услышать советские "хиты" (один из них можно услышать в конце этого видео):

Цены в магазинах

Как мы уже писали, россияне захватили магазины сети "АТБ" на оккупированных территориях, поскольку владельцы наотрез отказались сотрудничать. В Мелитополе открыли "Меру" в том же здании.

Цены в магазине не такие зверские, как например в Энергодаре, и отчасти даже доступные (многие позиции дешевле, чем на рынке), однако на ценниках кроме привычных гривен появились и рубли.

Это очень интересный момент, поскольку рублей в городе нет, даже сами оккупанты рассчитываются украденными гривнами.

Цены на гречку слегка кусаются

На рынке туалетная бумага стоит под 20 гривен

Большинство продуктов по-прежнему украинские

Мелитопольцам уже предлагают портить желудок российским дошираком

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас живет в оккупации Херсон.