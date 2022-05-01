Укр

Жизнь в оккупации. Мелитополь: перекрашенные фонтаны, цены в рублях и красные флаги

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
242
Российские оккупанты активно наводят свои порядки в Мелитополе Новость обновлена 01 мая 2022, 13:43
Российские оккупанты активно наводят свои порядки в Мелитополе

Из цветущей черешневой столицы постепенно делают рай для ностальгирующих по СССР

В каждым днем оккупации жизнь в Мелитополе Запорожской области все более "совковой", — в городе активно убирают все воспоминания об Украине и пытаются ввести российскую валюту.

"Телеграф" собрал последние эксклюзивные данные об обстановке там на 1 мая 2022 года.

Неласковая "деукраинизация"

Как и каждый год в это время, в Мелитополе запустили фонтаны, однако если раньше фонтан в центре города был желто-голубой, то сейчас его уже перекрасили в зелено-голубой. Это хорошо видно по фото с митинга к Первомаю, на котором оккупанты активно пытались создать картинку для росТВ о "русском мире" и "освобожденных" от свободы украинцах:

Раньше бортики фонтана были желтыми
Раньше бортики фонтана были желтыми

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Арка на главной площади города тоже лишилась всей украинской символики, а на флагшток уже повесили новый флаг, — пока его не разворачивали и точно не видно, но он похож на красный флаг с серпом и молотом.

Мелитопольскую арку с флагами "деукраинизировали"
Мелитопольскую арку с флагами "деукраинизировали"

Настроения в городе очень разные, некоторые готовы жить в оккупации, лишь бы не было военных действий, однако особой симпатией к оккупантам никто не блещет, — на пророссийский митинг пришло буквально пару десятков человек, в то время как остальные предпочли провести время с семьей на свежем воздухе в парке.

Люди стараются забыть о "русской весне" в парках
Люди стараются забыть о "русской весне" в парках

Но и тут есть нюанс, — в парке теперь можно услышать советские "хиты" (один из них можно услышать в конце этого видео):

Цены в магазинах

Как мы уже писали, россияне захватили магазины сети "АТБ" на оккупированных территориях, поскольку владельцы наотрез отказались сотрудничать. В Мелитополе открыли "Меру" в том же здании.

Цены в магазине не такие зверские, как например в Энергодаре, и отчасти даже доступные (многие позиции дешевле, чем на рынке), однако на ценниках кроме привычных гривен появились и рубли.

Это очень интересный момент, поскольку рублей в городе нет, даже сами оккупанты рассчитываются украденными гривнами.

Цены на гречку слегка кусаются
Цены на гречку слегка кусаются
На рынке туалетная бумага стоит под 20 гривен
На рынке туалетная бумага стоит под 20 гривен
Большинство продуктов по-прежнему украинские
Большинство продуктов по-прежнему украинские
Мелитопольцам уже предлагают портить желудок российским дошираком
Мелитопольцам уже предлагают портить желудок российским дошираком

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сейчас живет в оккупации Херсон.

Теги:
#Цены #Мелитополь #Репортаж #Оккупация
Проблемы с поступлением "горючки" испытывают все АЗС страны
Транспорт
Заправки массово вводят ограничения на бензин в Украине: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Проблемы с поступлением "горючки" испытывают все АЗС страны
Заправки массово вводят ограничения на бензин в Украине: что известно
Дата публикации
Категория
Российские оккупанты активно наводят свои порядки в Мелитополе
Жизнь в оккупации. Мелитополь: перекрашенные фонтаны, цены в рублях и красные флаги
Дата публикации
Категория
Эвакуация в Мариуполе
Эвакуация из Мариуполя: власти сделали объявление и обратились ко всем украинцам
Дата публикации
Категория
Ответственность за вероятную трагедию хотели повесить на ВСУ
"Можем повторить" сбитый Boeing? СБУ предотвратила серьезную провокацию рф
Дата публикации
Категория
Война в Украине продолжается уже 67 дней
Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу