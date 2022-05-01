Оккупанты опозорились с шабашем в Мелитополе 1 мая: эксклюзивные фото и видео

Попытка создать красивую картинку для роспропаганды провалилась

Утром в воскресенье, 1 мая, во временно оккупированном россией Мелитополе Запорожской области провели пророссийский митинг, приуроченный ко Дню труда, однако военных при этом согнали больше, чем пришло людей.

Эксклюзивные фото и видео с места событий оказались в распоряжении "Телеграфа".

Стоит заметить, что митинг организовали на площади Победы, при этом по ее периметру выставили "почетный караул" оккупантов.

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На место людей привезли два автобуса, а также дежурили "скорая" и машина военной полиции, — у половины транспортных средств сняли номера, на оставшихся же было видно, что они из оккупированного Крыма.

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"Митинг" не продлился и получаса, на нем выступил одиозный местный коммунист Тарас Генов. Перед ним стояли буквально пару десятков людей из числа тех, что обычно первые в очереди за бесплатной российской "гуманитаркой".

В конце видео можно сравнить, сколько там было оккупантов

Людей собралось совсем немного, некоторых еще и привезли на автобусах с символами "Z"

Что происходит в Мелитополе?

Мелитополь вместе с рядом других населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях Украины захватили еще в первые дни вторжения. Там не было непосредственных боевых действий, оккупанты просто взяли контроль над городами, и у украинских защитников пока нет ресурсов, чтобы вернуть контроль над своими территориями.

Мелитополь на карте захваченных территорий

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе ночами ликвидируют оккупантов, — уже известны десятки случаев кровавых расправ.