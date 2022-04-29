Оккупанты "осваиваются": в Мелитополе россияне переименовали известный супермаркет

Открытие запланировано на 1 мая

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) россияне анонсировали открытие супермаркета в здании, где до этого находился "АТБ".

Об этом сообщает сообщество "Родной Мелитополь" в Фейсбук.

"Оккупанты добрались до здания на улице Героев Украины где раньше размещался супермаркет АТБ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что новый супермаркет будет носить название "МЕРА", а его открытие запланировано на 1 мая.

Переименование захваченного супермаркета вызвало волну негодования от пользователей сети

Как сообщалось ранее, накануне российские оккупанты захватили в Мелитополе краеведческий музей, где хранятся произведения из золота, найденные в скифских курганах. Сам оккупанты это объясняют тем, что якобы хотели "спасти" экспонаты от бывших сотрудников музея, которые, по их словам, намеревались вывезти предметы за границу.

Напомним, ранее "Телеграф" узнал от местного жителя, что хоть жители пытаются искать позитив в том, что город не затронули боевые действия, в целом обстановка не из лучших.