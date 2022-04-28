"Спасти" скифское золото: в Мелитополе оккупанты ограбили городской музей
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Россияне "оправдывают" захват Мелитопольского краеведческого музея
Российские оккупанты нашли "оправдание" ограблению городского краеведческого музея в оккупированном ими Мелитополе.
Как говорится на сайте Запорожской ОГА, военные рф, которые захватили музей, распространяют ложь, якобы они "спасли" экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения. Якобы те хотели вывезти артефакты за границу.
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О захвате Мелитопольского краеведческого музея в Запорожской области стало известно утром 28 апреля. Место, где хранится скифское золото, россиянам указали коллаборанты.
Напомним, что жители временно оккупированного Мелитополя продолжают жить повседневной жизнью, даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных.
Мирные граждане много раз выходили на митинги против российских захватчиков. Буквально голыми руками пытались остановить вооруженных оккупантов.
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