"Спасти" скифское золото: в Мелитополе оккупанты ограбили городской музей

Россияне "оправдывают" захват Мелитопольского краеведческого музея

Российские оккупанты нашли "оправдание" ограблению городского краеведческого музея в оккупированном ими Мелитополе.

Как говорится на сайте Запорожской ОГА, военные рф, которые захватили музей, распространяют ложь, якобы они "спасли" экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения. Якобы те хотели вывезти артефакты за границу.

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О захвате Мелитопольского краеведческого музея в Запорожской области стало известно утром 28 апреля. Место, где хранится скифское золото, россиянам указали коллаборанты.

Скифское золото было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия

Это уникальные артефакты IV века до нашей эры. Их историки нашли в Мелитопольском кургане

Напомним, что жители временно оккупированного Мелитополя продолжают жить повседневной жизнью, даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных.

Мирные граждане много раз выходили на митинги против российских захватчиков. Буквально голыми руками пытались остановить вооруженных оккупантов.