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На митинге в Мелитополе украинцы голыми руками пытались остановить вооруженных оккупанов — момент попал на видео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Митинг в Мелитополе Новость обновлена 14 марта 2022, 20:27
Митинг в Мелитополе

Митингующие кричали оккупантам: "Позор!"

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе третий день не утихают митинги за Украину и за освобождение похищенного городского головы Ивана Федорова. Местные жители против вооруженных оккупантов выходят с голыми руками.

Об этом свидетельствует видео пользователей соцсети TikTok.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Мелитопольцы вышли на митинг с украинскими флагами и кричали оккупантам: "Позор!", "Убирайтесь отсюда". В какой-то момент один из вооруженных оккупантов толкнул митингующего с тротуара, но мужчина не растерялся и голыми руками дал ему отпор. Украинцы поддержали мужчину и не дали оккупанту на него наброситься.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранним утром 10 марта в Мелитополе прямо из собственного дома вооруженные люди забрали крымскотатарскую активистку, директора краеведческого музея, депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову, провели у нее обыск и забрали мобильный телефон. Но ее хоть выпустили в течение дня.

А на следующий день, 11 марта, из здания, где располагался кризисный центр, "невежливые человечки" с темным пакетом на голове вывели законно избранного городского голову Ивана Федорова и увезли в неизвестном направлении. О его судьбе сейчас ничего не известно. Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян немедленно выпустить мэра Мелитополя.

Теги:
#Украина #Митинг #Россия #Война #Мелитополь #Оккупанты
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