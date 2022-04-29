Окупанти "освоюються": у Мелітополі росіяни перейменували відомий супермаркет

Відкриття заплановане на 1 травня

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни анонсували відкриття супермаркету у будівлі, де раніше знаходився "АТБ".

Про це повідомляє спільнота "Рідний Мелітополь" у Фейсбук.

"Окупанти дісталися будівлі на вулиці Героїв України, де раніше розміщувався супермаркет АТБ", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що новий супермаркет носитиме назву "МЕРА", а його відкриття заплановане на 1 травня.

Перейменування захопленого супермаркету викликало хвилю обурення користувачів мережі

Як повідомлялося раніше, напередодні російські окупанти захопили у Мелітополі краєзнавчий музей, де зберігаються твори із золота, знайдені у скіфських курганах. Самі окупанти це пояснюють тим, що нібито хотіли "врятувати" експонати від колишніх працівників музею, які, за їхніми словами, мали намір вивезти предмети за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" дізнався від місцевого жителя, що хоч жителі намагаються шукати позитив у тому, що місто не торкнулися бойових дій, загалом обстановка не з найкращих.