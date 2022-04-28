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"Врятувати" скіфське золото: у Мелітополі окупанти пограбували міський музей

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 28 квітня 2022, 16:59
Ілюстративне фото

Росіяни "виправдовують" захоплення Мелітопольського краєзнавчого музею

Російські окупанти знайшли "виправдання" пограбуванню міського краєзнавчого музею в окупованому ними Мелітополі.

Як мовиться на сайті Запорізької ОДА, військові рф, які захопили музей, поширюють брехню, нібито вони "врятували" скіфське золото, що експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу. Начебто ті хотіли вивезти артефакти за кордон.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Про захоплення Мелітопольського краєзнавчого музею на Запоріжжі стало відомо вранці 28 квітня. Місце, де зберігається скіфське золото, росіянам вказали колаборанти.

Скіфське золото було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя
Скіфське золото було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя
Це унікальні артефакти ІV століття до нашої ери. Їхні історики знайшли в Мелітопольському кургані
Це унікальні артефакти ІV століття до нашої ери. Їхні історики знайшли в Мелітопольському кургані

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя продовжують жити повсякденним життям, навіть попри наявність у місті великої кількості російських військових.

Мирні громадяни багато разів виходили на мітинги проти російських загарбників. Буквально голими руками намагалися зупинити озброєних окупантів.

Теги:
#Золото #Запорізька область #Мелітополь #Скіфське золото #Окупанти
Ілюстративне фото
Запоріжжя
"Врятувати" скіфське золото: у Мелітополі окупанти пограбували міський музей
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Ілюстративне фото
"Врятувати" скіфське золото: у Мелітополі окупанти пограбували міський музей
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