"Врятувати" скіфське золото: у Мелітополі окупанти пограбували міський музей

Росіяни "виправдовують" захоплення Мелітопольського краєзнавчого музею

Російські окупанти знайшли "виправдання" пограбуванню міського краєзнавчого музею в окупованому ними Мелітополі.

Як мовиться на сайті Запорізької ОДА, військові рф, які захопили музей, поширюють брехню, нібито вони "врятували" скіфське золото, що експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу. Начебто ті хотіли вивезти артефакти за кордон.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Про захоплення Мелітопольського краєзнавчого музею на Запоріжжі стало відомо вранці 28 квітня. Місце, де зберігається скіфське золото, росіянам вказали колаборанти.

Скіфське золото було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя

Це унікальні артефакти ІV століття до нашої ери. Їхні історики знайшли в Мелітопольському кургані

Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя продовжують жити повсякденним життям, навіть попри наявність у місті великої кількості російських військових.

Мирні громадяни багато разів виходили на мітинги проти російських загарбників. Буквально голими руками намагалися зупинити озброєних окупантів.