"Врятувати" скіфське золото: у Мелітополі окупанти пограбували міський музей
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Росіяни "виправдовують" захоплення Мелітопольського краєзнавчого музею
Російські окупанти знайшли "виправдання" пограбуванню міського краєзнавчого музею в окупованому ними Мелітополі.
Як мовиться на сайті Запорізької ОДА, військові рф, які захопили музей, поширюють брехню, нібито вони "врятували" скіфське золото, що експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу. Начебто ті хотіли вивезти артефакти за кордон.
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Про захоплення Мелітопольського краєзнавчого музею на Запоріжжі стало відомо вранці 28 квітня. Місце, де зберігається скіфське золото, росіянам вказали колаборанти.
Нагадаємо, що мешканці тимчасово окупованого Мелітополя продовжують жити повсякденним життям, навіть попри наявність у місті великої кількості російських військових.
Мирні громадяни багато разів виходили на мітинги проти російських загарбників. Буквально голими руками намагалися зупинити озброєних окупантів.
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