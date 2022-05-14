Світ на межі продуктової кризи: Канада готова допомогти вивезти українське зерно з портів

росію звинуватили у провокуванні глобальної продуктової кризи

Канада готова надати свої кораблі в європейські порти для того, щоб зберегти експорт українського зерна до тих країн світу, які його потребують.

Про це інформує канадське видання Global News за підсумками саміту глав МЗС країн "Великої сімки" у Німеччині.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що її країна допоможе з вивозом зерна з європейських портів, тому що якщо це не буде зроблено, то мільйони людей у всьому світі можуть зіткнутися з голодом.

За словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, до 50 мільйонів людей можуть загинути з голоду, якщо зерно з України залишиться заблокованим у портах. Особливо сильно продовольча криза вдарить країнами Африки та Близького Сходу.

Варто зазначити, що під час свого виступу Бербок прямо звинуватила росію у віданні "зернової війни". За її словами, кремль усвідомлено блокує українські порти, щоби наслідки війни в Україні поширилися на Африку і тим самим хоче навмисно послабити світову співпрацю.

Після початку російського вторгнення Україна залишилася без можливості експортувати сільськогосподарську продукцію морем, а світ через це підійшов до межі продовольчої кризи.

Україна входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна, а також є найбільшим у світі постачальником соняшникової олії та шроту. Наразі в українських портах заблоковано близько 4,5 мільйона тонн зерна.

Як повідомлялося раніше, одним з альтернативних джерел зерна, яке могло б врятувати світ від голоду, називалася Індія, проте через кліматичні зміни цього року там очікуються серйозні проблеми з урожаєм. Це призвело до того, що країна 14 травня запровадила заборону на експорт пшениці.