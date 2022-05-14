Мир на грани продуктового кризиса: Канада готова помочь вывезти украинское зерно из портов

россию обвинили в провоцировании глобального продуктового кризиса

Канада готова предоставить свои корабли в европейские порты для того, чтобы сохранить экспорт украинского зерна в те страны мира, которые в нем нуждаются.

Об этом информирует канадское издание Global News по итогам саммита глав МИД стран "Большой семерки" в Германии.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что ее страна поможет с вывозом зерна из европейских портов, так как если это не будет сделано, то миллионы людей по всему миру могут столкнуться с голодом.

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, до 50 миллионов человек могут погибнуть от голода, если зерно из Украины останется заблокированным в портах. Особенно сильно продовольственный кризис ударит по странам Африки и Ближнего Востока.

Стоит отметить, что во время своего выступления Бербок прямо обвинила россию в ведении "зерновой войны". По ее словам, кремль осознанно блокирует украинские порты, чтобы последствия войны в Украине распространились на Африку и тем самым намеренно ослабить мировое сотрудничество.

После начала российского вторжения Украина осталась без возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию по морю, а мир из-за этого подошел к грани продовольственного кризиса.

Украина входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна, а также является крупнейшим в мире поставщиком подсолнечного масла и шрота. В настоящее время в украинских портах заблокировано около 4,5 миллиона тонн зерна.

Как сообщалось ранее, одним из альтернативных источников зерна, который мог бы спасти мир от голода, называлась Индия, однако из-за климатических изменений в этом году там ожидаются серьезные проблемы с урожаем. Это привело к тому, что страна 14 мая ввела запрет на экспорт пшеницы.