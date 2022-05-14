Миру грозит голод – в Украине заговорили о военных конвоях для кораблей с зерном

В мире нет необходимого объема зерна для того чтобы избежать голода, а украинской пшенице нужна охрана

В субботу, 14 мая, агентство Reuters заявило, что Индия объявила запрет на экспорт пшеницы в текущем году. Это стало полной неожиданностью, ведь буквально несколько дней назад власти страны заявляли о намерении экспортировать заграницу рекордное количество зерна из будущего урожая.

В самой Индии это решение объяснили ухудшением прогнозов на урожай — резкое и внезапное повышение температуры в середине марта может привести к тому, что вместо ожидаемых 111 млн тонн зерна, будут собраны меньше 100 млн тонн.

В связи с ожидаемым в текущем году снижении урожая зерновых в Украине на 35%, Индия планировала заместить украинскую пшеницу на таких рынках как Марокко, Тунис, Индонезия, однако неожиданно изменила свои планы.

Зерна в мире нет, а чтобы вывезти украинское нужен военной конвой

Как пишет финансовый эксперт Анна Ковальчук, Индия с ее большими запасами пшеницы и умеренной коммерческой жилкой, стала тем планом Б, который позволил ряду стран, в первую очередь Африки, продолжать что-то есть в условиях российской агрессии в Украине.

"Египет, который покупал 80% в Причерноморье, сумел переориентироваться одним из первых. Тамошнее правительство, которое считало себя самым умным, сейчас наверно просто сидит и смотрит не мигая на пирамиды. Плана Б нет. В мире просто нет таких запасов зерна, чтобы быстро их аккумулировать, законтрактовать и привезти. ООН ждут очень веселые выходные", — прогнозирует эксперт.

Одним из выходов могло бы стать возобновление экспорта зерновых из Украины под прикрытием военных судов третьих стран, которые бы взяли на себя охрану грузовых судов с украинской пшеницей.

"Несколько дней назад, на террасе в центре Киева собеседник напротив обронил фразу, которую я по глупости или по невнимательности не смогла оценить. Я слышал, что вопрос военных конвоев для нашего зерна почти решен", — сообщает на этот счет Анна Ковальчук.

ООН неоднократно заявляла о необходимости разблокировать украинские порты из-за угрозы голода для мира, в чем их поддержал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По данным мировых СМИ, россияне активно вывозят зерно, украденное на временно оккупированных территориях Украины, в Сирию.

При этом самой Украине по словам чиновников несмотря на проблемы с урожаем и кражу украинского зерна оккупантами, голод в текущем году не грозит.