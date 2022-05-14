Світу загрожує голод – в Україні заговорили про військові конвої для кораблів із зерном

У світі немає необхідного обсягу зерна для того, щоб уникнути голоду, а українській пшениці потрібна охорона

У суботу, 14 травня, агентство Reuters заявило, що Індія оголосила заборону на експорт пшениці цього року. Це стало повною несподіванкою, адже буквально кілька днів тому влада країни заявляла про намір експортувати закордон рекордну кількість зерна з майбутнього врожаю.

У самій Індії це рішення пояснили погіршенням прогнозів на врожай — різке та раптове підвищення температури в середині березня може призвести до того, що замість очікуваних 111 млн тонн зерна буде зібрано менше 100 млн тонн.

У зв’язку з очікуваним зниженням урожаю зернових в Україні на 35%, Індія планувала замістити українську пшеницю на таких ринках як Марокко, Туніс, Індонезія, проте несподівано змінила свої плани.

Зерна у світі немає, а щоб вивезти українське потрібен військовий конвой

Як пише фінансовий експерт Ганна Ковальчук, Індія з її великими запасами пшениці та помірною комерційною жилкою стала тим планом Б, який дозволив ряду країн, насамперед Африки, продовжувати щось їсти в умовах російської агресії в Україні.

"Єгипет, який купував 80% у Причорномор’ї, зумів переорієнтуватися одним із перших. Тамтешній уряд, який вважав себе найрозумнішим, зараз, напевно, просто сидить і дивиться не блимаючи на піраміди. Плану Б немає. У світі просто немає таких запасів зерна, щоб швидко на них акумулювати, законтрактувати та привезти. ООН чекають дуже веселі вихідні", — прогнозує експерт.

Одним із виходів могло б стати відновлення експорту зернових з України під прикриттям військових суден третіх країн, які взяли б на себе охорону вантажних суден з українською пшеницею.

"Кілька днів тому, на терасі в центрі Києва співрозмовник навпроти упустив фразу, яку я через дурість чи неуважність не змогла оцінити. Я чув, що питання військових конвоїв для нашого зерна майже вирішене", — повідомляє з цього приводу Ганна Ковальчук.

ООН неодноразово заявляла про необхідність розблокувати українські порти через загрозу голоду для миру, в чому їх підтримав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За даними світових ЗМІ, росіяни активно вивозять зерно, вкрадене на тимчасово окупованих територіях України до Сирії.

При цьому самій Україні, за словами чиновників, незважаючи на проблеми з урожаєм та крадіжкою українського зерна окупантами, голод у поточному році не загрожує.