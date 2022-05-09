Україна втратить щонайменше третину врожаю пшениці — чи чекати нам голоду?

Про експорт зерна закордон цього року доведеться забути

Два з половиною місяці кривавої агресії Росії проти України дорого обійдуться нашій країні, позбавивши її левової частки продовольства та експортної виручки.

Як повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook фінансовий експерт Ганна Ковальчук, у 2022 році Україна може втратити до 35% урожаю, що негативно позначиться не лише на нашій країні.

"Є міжнародна контора рівня "боженьки" (Kayrros), яка використовує штучний інтелект та аналізує за його допомогою супутникові знімки, у тому числі українських полів. У п’ятницю вони опублікували звіт, але я не хотіла псувати вам вихідні. Згідно з цим звітом, урожай пшениці в Україні буде як мінімум на 35% нижче, ніж минулого року. Раніше найпесимістичніший прогноз падіння становив 20% (таку цифру називав Рабобанк і ФАО). Тобто або ситуація погіршується або просто ми на старті були у щасливому невіданні", — пише експерт.

Такий невтішний прогноз опублікувала платформа Kayrros Methane Watch.

У 2022 році Україні прогнозують урожай у 21,428 млн. тонн зерна, що буде найгіршим показником з 2017 року.

Як пише Ганна Ковальчук, якщо прогноз справдиться, то наша країна отримає 21 млн тонн пшениці проти 33 млн тонн у 2021 році і це при тому, що 20 млн тонн минулого року ми продали.

"Гарна новина в тому, що на себе нам вистачить. Але умовному Алжиру приготуватися. Добре, що нам є про що попереживати, крім Алжиру", — констатує Ганна Ковальчук.

За підсумками 2021 року основними покупцями української пшениці стали Єгипет, Індонезія, Бангладеш, Пакистан, Туреччина, Марокко, Туніс та інші країни.

Незважаючи на проблеми з паливом для посівного голоду, на думку Ганни Ковальчук , українцям у 2022 році точно не загрожує.