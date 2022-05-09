Украина потеряет минимум треть урожая пшеницы - ждать ли нам голода?

Об экспорте зерна заграницу в этом году придется забыть

Два с половиной месяца кровавой агрессии россии против Украины дорого обойдутся нашей стране, лишив ее львиной доли продовольствия и экспортной выручки.

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook финансовый эксперт Анна Ковальчук, в 2022 году Украина может потерять до 35% урожая, что негативно отразится не только на нашей стране.

"Есть международная контора уровня "боженьки" (Kayrros), которая использует искусственный интеллект и анализирует с его помощью спутниковые снимки, в том числе украинских полей. В пятницу они опубликовали отчет, но я не хотела портить вам выходные. Согласно этому отчету, урожай пшеницы в Украине будет как минимум на 35% ниже, чем в прошлом году. Раньше самый пессимистичный прогноз падения составлял 20% (такую цифру называл Рабобанк и ФАО). То есть или ситуация ухудшается или просто мы на старте были в счастливом неведеньи", — пишет эксперт.

Столь неутешительный прогноз опубликовала платформа Kayrros Methane Watch.

В 2022 году Украине прогнозируют урожай в 21,428 млн тонн зерна, что будет самым худшим показателем с 2017 года

Как пишет Анна Ковальчук если прогноз сбудется, то наша страна получит 21 млн тонн пшеницы против 33 млн тонн в 2021 году и это при том, что 20 млн тонн в прошлом году мы продали.

"Хорошая новость в том, что на себя нам точно хватит. Но условному Алжиру приготовиться. Хорошо, что нам есть о чем попереживать, кроме Алжира", — констатирует Анна Ковальчук.

По итогам 2021 года основными покупателями украинской пшеницы стали Египет, Индонезия, Бангладеш, Пакистан, турция, Марокко, Тунис и другие страны

Несмотря на проблемы с топливом для посевной голод по мнению Анны Ковальчук украинцам в 2022 году точно не грозит.