Топливо не для всех и штрафы для аграриев - как живет топливный рынок Украины в условиях войны

Пока аграриям не хватает топлива, налоговая готовится штрафовать их на 500 тысяч гривен

С началом российской агрессии против Украины, места по хранению и производству топлива стали одними из приоритетов для нанесения ракетных ударов для агрессора.

"Телеграф" поинтересовался, как справляется отечественный рынок нефтепродуктов с военными действиями и будет ли у украинцев достаточно топлива для посевной и жизни.

Все на нужды войны

Как сообщает на своей странице в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, сложно дать точную оценку сложившейся ситуации, поскольку основная масса топлива направляется на нужды ВСУ и муниципальных служб. В свободной продаже на заправках значительно оскудел ассортимент и продажи ограничены 20 литрами в бак одного авто.

Как поясняет эксперт, в настоящий момент образовалось "напряжение" по многие видам топлива, прежде всего по дизтопливу, правда все могло быть еще хуже, если бы спрос со стороны аграриев не оказался меньше ожидаемого.

Серьезные вопросы вызывает автогаз, точнее его наличие и периодическое отсутствие в продаже, вместе с тем растет его импорт.

Все это, как подчеркивает эксперт, не дает прогнозировать наличие, а главное, цену топлива на украинских АЗС.

"Когда товар есть через раз, говорить о прогнозе цен странно. Тем не менее, мы по-прежнему ориентируемся на мировые цены, которые, хотя и продолжают колебаться, похоже, нащупали какой-то коридор. Удавка на шее российского экспорта нефти будет держать мир в напряжении до тех пор, пока ОПЕК не перестанет корчить из себя жертву и не начнет давать на рынок больше нефти. До тех пор ожидаем увеличения добычи в Штатах и других странах с высокой стоимостью добычи углеводорода", — подчеркивает Сергей Куюн.

Аграриям грозят штрафы в 500 тысяч гривен?

Тем временем экс-полковник ВСУ, блогер Константин Гринчук на своей странице в Facebook выразил удивление практикой налоговой в Украине в отношении лицензирования хранения топлива.

"Налоговая требует, чтобы все кто хранит топливо для личных нужд получили лицензии, или 500 тыс. грн. штраф! Вначале я думал, что это вредительство, или очередная дурь от Гетманцева. Вот вдумайтесь в ситуацию. Сейчас уничтожено много нефтебаз и при таком запрете хранить у себя, (если скажем на сохраненной бывшей колхозной нефтебазе можно хранить бензин для посевной, то если она не купила лицензию, то штраф?) для государственного человека, это выглядит, как провокация, или 100% работа на врага. Кому не очевидно, что это всё направлено на полный срыв урожая 2022", — заявляет Гринчук.

Действительно, еще весной 2021 года возникло напряжение вокруг вопроса о лицензировании хранения топлива у украинских аграриев.

Согласно отечественному законодательству, под лицензирование подпадает объем топлива превышающий 5 литров, который хранится не в любительской таре, или проще говоря, канистре. Все что сверх этого объема подлежит обязательному лицензированию, в противном случае с 1 января 2020 года может быть применен штраф в размере 500 тысяч гривен.

Вместе с тем, получение лицензии на право хранения топлива по закону должно занимать не более 20 календарных дней со дня получения документов на ее оформление, а стоимость самой лицензии на 5 лет составляет в 2022 году всего 780 гривен.

Кроме того, для аграриев действует упрощенный порядок получения лицензии, при котором не нежны ряд документов, таких как документы на землю, на ввод объекта в эксплуатацию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

Тем временем из-за российской агрессии в Украину голод грозит примерно 400 миллионам жителей Земли, при этом собственных запасов продовольствия Украине хватит на несколько лет.