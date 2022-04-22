Паливо не для всіх і штрафи для аграріїв — як живе паливний ринок України в умовах війни

Поки аграріям не вистачає палива, податкова готується штрафувати їх на 500 тисяч гривень

З початком російської агресії проти України, місця зберігання та виробництва палива стали одними з пріоритетів для завдання ракетних ударів для агресора.

"Телеграф" поцікавився, як справляється вітчизняний ринок нафтопродуктів із військовими діями і чи буде в українців достатньо палива для посівного та життя.

Все на потреби війни

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, складно дати точну оцінку ситуації, що склалася, оскільки основна маса палива прямує на потреби ЗСУ та муніципальних служб. У вільному продажу на заправках асортимент значно збіднів, а продаж обмежений 20 літрами в бак одного авто.

Як пояснює експерт, зараз утворилося "напруга" по багатьох видах палива, насамперед по дизпаливу, правда все могло бути ще гіршим, якби попит з боку аграріїв не виявився меншим за очікуване.

Серйозні питання викликає автогаз, точніше його наявність та періодична відсутність у продажу, водночас зростає його імпорт.

Все це, як наголошує експерт, не дає прогнозувати наявність, а головне, ціни палива на українських АЗС.

"Коли товар є через раз, говорити про прогноз цін дивно. Тим не менш, ми, як і раніше, орієнтуємося на світові ціни, які, хоч і продовжують вагатися, схоже, намацали якийсь коридор. Зашморг на шиї російського експорту нафти триматиме світ у напрузі доти, доки ОПЕК не перестане корчити із себе жертву і не почне давати на ринок більше нафти. До того часу очікуємо збільшення видобутку в Штатах та інших країнах із високою вартістю видобутку вуглеводню", — наголошує Сергій Куюн.

Аграріям загрожують штрафи у 500 тисяч гривень?

Тим часом екс-полковник ЗСУ, блогер Костянтин Грінчук на своїй сторінці у Facebook висловив подив практикою податкової в Україні щодо ліцензування зберігання палива.

"Податкова вимагає, щоб усі хто зберігає паливо для особистих потреб отримали ліцензії, цнакше штраф у 500 тис. грн! Спочатку я думав, що це шкідництво, або чергова дурниця від Гетьманцева. Ось вдумайтеся в ситуацію. Зараз знищено багато нафтобаз і за такої заборони зберігати у себе (якщо скажімо на збереженій колишній колгоспній нафтобазі можна зберігати бензин для посівної, то якщо вона не купила ліцензію, то штраф?) для державної людини, це виглядає як провокація, або 100% робота на ворога. що це все спрямоване на повний зрив урожаю 2022 року", — заявляє Грінчук.

Справді, ще навесні 2021 року виникло напруження довкола питання ліцензування зберігання палива в українських аграріїв.

Відповідно до вітчизняного законодавства, під ліцензування підпадає обсяг палива, що перевищує 5 літрів, який зберігається не в аматорській тарі, або простіше кажучи, каністрі. Все, що понад цей обсяг підлягає обов’язковому ліцензуванню, інакше з 1 січня 2020 року може бути застосований штраф у розмірі 500 тисяч гривень.

Водночас отримання ліцензії на право зберігання палива за законом має займати не більше 20 календарних днів з дня отримання документів на її оформлення, а вартість самої ліцензії на 5 років становить у 2022 році лише 780 гривень.

Крім того, для аграріїв діє спрощений порядок отримання ліцензії, за якого не потрібні низка документів, таких як документи на землю, на введення об’єкта в експлуатацію та дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Тим часом через російську агресію в Україну голод загрожує приблизно 400 мільйонам жителів Землі, при цьому власних запасів продовольства Україні вистачить на кілька років.