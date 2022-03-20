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Зеленський розповів, на скільки в Україні вистачить їжі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Проблем із їжею в Україні не спостерігається Новина оновлена 20 березня 2022, 10:30
Проблем із їжею в Україні не спостерігається

В ОП розповіли, чи є в Україні проблеми із продовольством.

Найближчим часом Україна без їжі не залишиться, запевняють в Офісі президента. Російська агресія на українській території не вплине на запаси продовольства для внутрішнього споживання, адже резервів вистачить на 3-5 років.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови ВП Ростислав Шурма.

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"Себе ми точно прогодуємо", — сказав Шурма, зазначивши, що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та базових продуктів сьогодні на складах та елеваторах достатньо.

Варто зазначити, що, попри те, що Україна 70-80% таких продуктів експортує, повне виробництво продукції вп’ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання. Тому станом на сьогодні в країні достатньо резервів.

Як повідомлялося раніше, у Продовольчій організації ООН (ФАО) раніше заявили, що війна, що тривала, може стати причиною зростання цін на харчові продукти в усьому світі до 20%. Річ у тому, що на Росію та Україну випадає майже третина всього світового експорту зернових.

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#Україна #Продукти #Продовольство
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