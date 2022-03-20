Укр

У Зеленского рассказали, на сколько в Украине хватит еды

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Проблем с едой в Украине не наблюдается Новость обновлена 20 марта 2022, 10:30
Проблем с едой в Украине не наблюдается

В ОП рассказали, есть ли в Украине проблемы с продовольствием.

В ближайшее время Украина без еды не останется, уверяют в Офисе президента. Российская агрессия на украинской территории не повлияет на запасы продовольствия для внутреннего потребления, ведь резервов хватит на 3-5 лет.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

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"Себя мы точно прокормим", – сказал Шурма, отметив, что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и базовых продуктов сегодня на складах и элеваторах достаточно.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Украина 70-80% таких продуктов экспортирует, полное производство продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление. Поэтому, по состоянию на сегодня в стране достаточно резервов.

Как сообщалось ранее, в Продовольственной организации ООН (ФАО) ранее заявили, что затянувшаяся война может стать причиной роста цен на продукты питания во всем мире до 20%. Дело в том, что на россию и Украину выпадает почти треть всего мирового экспорта зерновых.

Теги:
#Украина #Продукты #Продовольствие
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