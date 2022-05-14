На Херсонщине оккупанты за копейки скупают у фермеров зерно и вывозят в Крым, — источники

россия крадет урожай у украинских фермеров

На оккупированных территориях Украины россияне выкупают за копейки зерно у местных фермеров, а затем вывозят его в Крым.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Херсонской области.

По его информации, оккупанты забирают таким образом не только зерно, но и семена подсолнуха.

Для сравнения тонна семян на рынке может достигать стоимости в 25 тысяч гривен, а россияне забирают его по 7,5 тысячи.

Как сообщалось ранее, россия может устроить новый голодомор на оккупированных территориях, о чем в начале мая заявлял городской глава Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что оккупанты ходили по хозяйствам и "предлагали" фермерам оставить себе 30% урожая, а остальное собрались забрать.

О вывозе украинского зерна также сообщали и власти Луганской области. Это случилось после того, как в рубежном оккупанты сбросили мощные авиабомбы на элеватор, на котором могло находиться до 30 тонн зерна.

Вместе с тем в западных СМИ появилась информация о том, что краденное зерно из Крыма дальше вывозится в Сирию. Так на борту корабля "Матрос Позинич", который 27 апреля отправился в Сирию могло быть до 30 тысяч тонн зерна. В МИД Украины после этого напомнили, что каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке ворованного зерна является соучастником преступления.