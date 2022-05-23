Новые санкции для рф, голод и восстановление Украины: 5 главных заявлений Зеленского в Давосе

Украинский лидер выступил с мощной речью на Всемирном экономическом форуме

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник, 23 мая, выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер поблагодарил партнеров за поддержку, но призвал учесть ошибки, допущенные в 2014 году, чтобы прекратить потери Украины и мира. По словам Зеленского, нельзя ждать "роковых выстрелов" и применения биологического, химического или ядерного оружия россии, а нужно эффективно действовать прямо сейчас.

Главные заявления Зеленского, которые он озвучил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе – в материале "Телеграфа".

россия – государство военных преступлений

Как заявил Зеленский, российская федерация – государство военных преступлений, несущее миру вместо успешных городов черные руины, а вместо нормальной торговли и туризма – закрытое море, тысячи бомб и ракет. По его словам, настал момент, когда решается вопрос — будет ли господствовать в мире грубая сила.

"Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хочет покорить. И не дискутирует, а убивает сразу, как это делает россия в Украине прямо сейчас, когда мы с вами общаемся", — добавил гарант.

Следовательно, призвал украинский лидер, следует менять подход и создавать новые инструменты и прецеденты.

Мощные санкции

Зеленский призвал принять более жесткие санкционные меры в отношении рф:

полное эмбарго на российскую нефть; полная блокировка всех российских банков; полный отказ от российского IT-сектора; полное прекращение торговли с агрессором.

Санкционное давление, добавил президент, должно десятилетиями работать в поддержку мира.

Кроме того президент Украины считает, что все иностранные компании должны выйти с российских рынков, чтобы не ассоциироваться с военными преступлениями государства-агрессора. Российские же активы, говорится в выступлении, должны быть конфискованы на компенсации всем пострадавшим от агрессии рф.

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Шефство при восстановлении

Зеленский предложил специальную историческую модель восстановления, обеспечивающую экономический скачок. Речь идет о площадке, которую готова предоставить Украина, где каждая из стран-партнеров или компаний-партнеров имела бы возможность взять шефство над определенным регионом, городом или общиной, или же отраслью промышленности. По словам президента, подобный опыт имеют Великобритания, Дания, ЕС.

"Это позволит не только привлечь лучших в мире специалистов, строителей, менеджеров и так далее, но и станет самой большой в Европе за все время после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка", — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства призвал всех партнеров присоединяться к Фонду восстановления United24.

Безопасность для Украины

В ходе выступления Зеленский перечислил новые задачи для Украины, среди которых:

самая современная система ПВО,

самая современная мультисистема безопасности,

договор безопасности с другими странами, которым мы доверяем.

Также он заявил, что "Украине нужно то оружие, которое мы запрашиваем, а не только то, которое нам предоставляют".

Страхование от голода

Зеленский подчеркнул, что реакция на голод всегда запоздалая: "Голод нужно останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента". Поэтому Украина предлагает создать международную организацию ответственных экспортеров продовольствия во избежание голода во многих странах. Украина хотела бы ратифицировать договор в парламентах государств-стратегических партнеров.

К тому же украинский лидер обратил внимание на вопрос разблокирования черноморских портов. По его мнению, это стратегически важно, потому что блокирование россией может привести к дефициту зерна и растительного масла в мире. Зеленский заявил о необходимости сделать коридор на 22 миллиона тонн зерна и растительного масла. Еще он добавил, что Украина не понимает тех стран, которые покупают украденное украинское зерно.

Напомним, в ходе форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО более эффективно реагировать на происходящее. По мнению гаранта, если бы мир жестче отнесся к агрессии рф против Украины с самого начала, то можно было сохранить десятки тысяч жизней.