Имущество россиян в Украине конфискуют: подробности

В Раде рассказали, как поступят с конфискованным в Украине российским имуществом

Все активы россии и ее резидентов, которые находятся на территории Украины будут конфискованы в государственную собственность.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Он отметил, что процедура принудительной конфискации была проведена в соответствии с требованиями Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов".

Все изъятые таким образом у представителей страны-оккупанта активы будут переданы в управление "Национального фонда инвестиций Украины".

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе уже начали искать юридические способности использовать замороженные санкциями российские активы для дальнейшего восстановления разрушенной войной экономики Украины.

Тем временем в конце апреля стало известно, что Европа намерена отказаться от поставок российской нефти до конца года, в рамках шестого пакета санкций. Однако 9 мая стало известно, что не все страны-члены Евросоюза готовы ввести нефтяное эмбарго.