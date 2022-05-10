Имущество россиян в Украине конфискуют: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 238
В Раде рассказали, как поступят с конфискованным в Украине российским имуществом
Все активы россии и ее резидентов, которые находятся на территории Украины будут конфискованы в государственную собственность.
Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
Он отметил, что процедура принудительной конфискации была проведена в соответствии с требованиями Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов".
Все изъятые таким образом у представителей страны-оккупанта активы будут переданы в управление "Национального фонда инвестиций Украины".
Как сообщалось ранее, в Европейском союзе уже начали искать юридические способности использовать замороженные санкциями российские активы для дальнейшего восстановления разрушенной войной экономики Украины.
Тем временем в конце апреля стало известно, что Европа намерена отказаться от поставок российской нефти до конца года, в рамках шестого пакета санкций. Однако 9 мая стало известно, что не все страны-члены Евросоюза готовы ввести нефтяное эмбарго.
- Дата публикации
-
- Категория
-