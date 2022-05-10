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Майно росіян в Україні конфіскують: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Майно росіян в Україні передадуть у власність держави Новина оновлена 10 травня 2022, 21:20
Майно росіян в Україні передадуть у власність держави

У Раді розповіли, як надійдуть із конфіскованим в Україні російським майном

Усі активи росії та її резидентів, що знаходяться на території України, будуть конфісковані у державну власність.

Про це повідомив представник Верховної Ради у Кабміні Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що процедуру примусової конфіскації було проведено відповідно до вимог Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Усі вилучені таким чином у представників країни-окупанта активи передадуть в управління "Національного фонду інвестицій України".

Як повідомлялося раніше, у Європейському союзі вже почали шукати юридичні можливості використовувати заморожені санкціями російські активи для подальшого відновлення зруйнованої війною економіки України.

Тим часом наприкінці квітня стало відомо, що Європа має намір відмовитися від постачання російської нафти до кінця року, в рамках шостого пакету санкцій. Проте 9 травня стало відомо, що не всі країни-члени Євросоюзу готові запровадити нафтове ембарго.

Теги:
#Україна #Росія #Тарас Мельничук
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