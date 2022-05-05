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"Питання справедливості": у ЄС розповіли, чи направлять конфісковані активи росіян на відновлення України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Питання справедливості": у ЄС розповіли, чи направлять конфісковані активи росіян на відновлення України Новина оновлена 05 травня 2022, 03:11

Глава Євроради підтримує конфіскацію російських активів, але визнає, що із цим є складнощі

Використання заморожених у ЄС російських активів на відновлення України після війни є складним питанням з юридичної точки зору.

Про це розповів голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не тільки заморозити активи, але й уможливити їх конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни", — сказав він.

Водночас Мішель наголосив, що забезпечити це юридично не так уже й просто, оскільки в ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох країнах для цього доведеться отримати рішення суду.

Проте він зазначив, що юридичній службі Євроради вже доручено знайти "можливі ідеї", щоб знайти правове рішення щодо конфіскації заморожених активів та надалі направити їх на відновлення постраждалої від війни України.

"Це — питання справедливості", — сказав Мішель.

Як повідомлялося раніше, ЄС напередодні анонсував шостий санкційний пакет проти росії, яким передбачається запровадження обмежень проти "Сбербанку", а також поступова відмова від російської нафти.

Теги:
#Україна #Росія #Євросоюз #Шарль Мішель
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