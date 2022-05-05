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"Вопрос справедливости": в ЕС рассказали, направят ли конфискованные активы россиян на восстановление Украины

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Вопрос справедливости": в ЕС рассказали, направят ли конфискованные активы россиян на восстановление Украины Новость обновлена 05 мая 2022, 03:11

Глава Евросовета поддерживает конфискацию российских активов, но признает, что с этим есть сложности

Использование замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины после войны является сложным вопросом с юридической точки зрения.

Об этом рассказал глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны", — сказал он.

Вместе с тем Мишель подчеркнул, что обеспечить это юридически не так уж и просто, поскольку в ЕС существует 27 правовых систем и во многих странах для этого придется получить решение суда.

Однако он отметил, что юридической службе Евросовета уже поручено найти "возможные идеи", чтобы найти правовое решение по конфискации замороженных активов и в дальнейшем направить их на восстановление пострадавшей от войны Украины.

"Это — вопрос справедливости", — сказал Мишель.

Как сообщалось ранее, ЕС накануне анонсировал шестой санкционный пакет против россии, которым предусматривается введение ограничений против "Сбербанка", а также постепенный отказ от российской нефти.

Теги:
#Украина #Россия #Евросоюз #Шарль Мишель
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