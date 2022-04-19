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ЕС профинансирует восстановление Украины: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ЕС откроет трастовый фонд для Украины Новость обновлена 19 апреля 2022, 19:41
ЕС откроет трастовый фонд для Украины

Евросоюз намерен покрыть большую часть расходов.

Европейский Союз намерен создать трастовый фонд, из которого покроют большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

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Сообщается, что трастовый фонд солидарности создадут по образцу европейского COVID-фонда. Затем из него планируют финансировать инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины.

Источники агентства не смогли сообщить сумму, которую ЕС планирует выделить на восстановление Украины. По их словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не озвучивает цифр, поскольку война еще продолжается. По предварительным данным, сумма может достигнуть сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Также пока неизвестно, как именно будут распределяться кредитные средства.

Bloomberg отмечает, что высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Италия намерена поддержать Украину в устранении последствий российского вторжения и выразила готовность отстроить разрушенный оккупантами драмтеатр в Мариуполе.

Теги:
#Украина #Европейский союз #Война #Восстановление #Трастовый фонд
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