Нефтяное эмбарго, удар по "Сбербанку" и патриарху Кириллу: что ЕС приготовил для россии

Санкционная политика помогает хоть частично сдерживать Кремль

В среду, 4 мая, в Европейском Союзе наконец-то представили долгожданный шестой пакет санкций против российской федерации. Как и прогнозировалось, одним из пунктов ограничений является запрет на покупку нефти в стране-агрессоре — однако он является частичным.

Что именно ждет россиян в санкционном перечне, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Свое выступление перед коллегами политик начала с того, что приближается празднование Дня Европы, того союза, чью историю сейчас в том числе творит и Украина.

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций, — подчеркнула фон дер Ляйен. — Во-первых, мы перечисляем высокопоставленных военных и других лиц, которые совершили военные преступления в Буче. Мы знаем, кто мы. И вы будете отвечать. Во-вторых, мы исключаем "Сбербанк" — самый большой российский банк — и еще два больших банки".

Также политик отметила, что три российских государственных вещателя больше не смогут работать в европейском эфире. СМИ заглушат из-за их приверженности путину и искажению действительности с помощью пропаганды.

"И наконец, мы предлагаем запретить российскую нефть, — добавила президент Европейской комиссии. — Давайте признаем: это будет нелегко. Но мы просто должны над этим работать. Мы позаботимся над тем, чтобы российскую нефть постепенно "сворачивали". Максимально давим на россию, минимизируя влияние на наши экономики. Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну".

В добавок к этому от Урсулы фон дер Ляйен прозвучало и предложение начать работать над "амбициозным пакетом восстановления для украинских друзей". Он будет включать не только потребности на строительство разрушенной инфраструктуры, но и проведение всех оставшихся необходимых реформ.

Добавим, что по информации источников AFP, введение нефтяного эмбарго будет постепенным для стран ЕС. "Исключение" "Сбербанка" подразумевает отключение этого финучреждения от SWIFT, что может послужить серьезным ударом по экономике рф. Также расширится список физических лиц, попадающих под санкции. Среди них — очередные кремлевские пропагандисты-журналисты, а еще, что весьма вероятно, российский патриарх Кирилл.

Более конкретный список станет известен уже через несколько дней — после утверждения всеми странами и публикациями в официальном журнале ЕС.

Читайте также: Категория Политика Великобритания и Польша нанесли новый санкционный удар по россии От россии отворачивается все больше бывших партнеров

Напомним, что в Верховной Раде хотят признать россию государством-террористом. Это может помочь усилить международные санкции против агрессора, напавшего на Украину.

Тем временем уже введенные санкции против Москвы работают. Так, рф пришлось остановить производство одного из важных для нее вооружений, а другие страны массово отменяют бронь для российских туристов.