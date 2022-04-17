Санкции работают: россия приостановила производство важного оружия

У российской армии наметились новые проблемы

Российский "Ульяновский механичный завод" (УМЗ) остановил производство из-за отсутствия возможностей получить импортные комплектующие.

Об этом проинформировала пресс-служба ГУР Минобороны в своем телеграм-канале.

В ведомстве напомнили, что этот завод производит радиолокационное оборудование и средств ПВО для сухопутных войск россии. В частности, среди продукции предприятия ЗРК "Бук", "Куб" и "Тунгуска".

Проблемы у завода начались после начала вторжения российских войск в Украину. Если ранее большую часть электроники и комплектующих двойного назначения он получал из Германии, то теперь сотрудничество было остановлено.

Сотрудники предприятия заверяют, что в производстве "не используется почти ничего российского", а потому продолжать производство они не могут.

Руководство уже ищет возможности найти альтернативные способы поставок комплектующих, например, через Казахстан, однако это приведет к дополнительным тратам, которые завод себе позволить не может.

Пока проблемы решены не были, сотрудникам предложили выбор: уйти в неоплачиваемый отпуск или же отправляться воевать в Украину в качестве операторов систем ПВО "Бук".

Как сообщалось ранее, из-за санкций россия осталась практически без источников лития, который используется в производстве батареек и аккумуляторов. В настоящее время осталась возможность получать его из Боливии, но в москве опасаются, что и этот источник сырья будет закрыт.