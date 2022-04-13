Укр

Санкции работают: у России проблемы со сверхважным сырьем

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Сейчас поставками литиевой руды в РФ занимается фактически только одна страна Новость обновлена 13 апреля 2022, 11:48
Сейчас поставками литиевой руды в РФ занимается фактически только одна страна

Ограничения хорошо ударят по российской экономике

Российская промышленность несет значительные финансовые потери из-за приостановки снабжения Аргентиной и Чили литиевой руды в связи с санкциями. Это сырье необходимо для развития металлургии, автомобильной и авиационной промышленности и не только.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ.

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По словам заместителя главы департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислава Демидова, сама россия не имеет добычи лития. В основном карбонат лития поступал из Чили, Аргентины Китая и Боливии. Первые две страны из-за санкций отказались продолжать сотрудничество с российскими компаниями.

"Текущая возможность получать сырье есть только из Боливии", — утверждает российский чиновник.

Также, по его словам, проблема уже приобретает "гигантский характер". Если же отказ придет из Боливии тоже, то россия фактически останется без лития.

Интересно, что поэтому Демидов хочет как можно быстрее пролицензировать компании, которые способны добывать литий именно в рф.

Добавим, что наиболее важным литием является производство батареек и объемных аккумуляторов. Также его применяют для производства автомобилей, самолетов, химии и т.п.

Некоторые из санкций "ударяют", кстати, по тем субъектам производства, которые всегда позиционировали себя "чисто российскими". Да, в Якутии больше нет возможности создавать навозные скульптуры, ведь к основному веществу всегда добавлялся еще и пластификатор для глин производства Германии. Теперь же он не поступает в РФ.

Также из-за санкционных ограничений российские олимпийские призеры могут не рассчитывать на получение ранее анонсированных "подарочных" автомобилей.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Война #Поставки #Литий
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