Укр

Санкции в действии: российский скульптор из навоза больше не сможет "творить"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Михаил Боппосов Новость обновлена 12 апреля 2022, 21:29
Михаил Боппосов

Для работ с навозом Михаилу Боппосову требовался пластификатор из Германии

Из-за санкций прекращает свою работу якутский скульптор Михаил Боппосов. Он стал известен благодаря своим работам из навоза.

О том, что россиян больше не будут радовать изваяния из дерьма, сообщил в своем Telegram Антон Геращенко.

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Известно, что для своих работ Боппосов использовал немецкий пластификатор для глин фирмы "Шрёмберг", но из-за санкций против россии поставки пластификатора прекратились.

"Скульптор дерьмо не импортирует, его там и так излишек, но вот германский пластификатор теперь не купить в россии. Из-за санкций в россии теперь из дерьма не слепишь. Хотя государство из дерьма слепить удалось", — написал Геращенко.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе 8 апреля одобрили пятый пакет санкций против россии. В частности ним предусмотрено угольное эмбарго, а также транспортная блокада, включающая как запрет на швартовку суден под российским флагом в европейских портах, так и запрет на передвижение по территории ЕС российских и белорусских грузовиков.

Теги:
#Россия #Санкции #Михаил Боппосов
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