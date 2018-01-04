Михаил Боппосов имеет прекрасное хобби – мужчина делает скульптуры из навоза.

Михаил Боппосов живет в селе Уолба, Якутия, и у него, как и у большинства местных жителей, есть коровник. Но Боппосов отличается от своих соседей прекрасным хобби – мужчина делает скульптуры из навоза. "В Якутии зимой каждый, кто держит коровник, навоз из коровника лепит в танк (как бы с виду ящик на санках). Так навоз компактно хранится и занимает меньше места. Весной танк за деревню увозят либо для удобрения в чернозем оставляют. Я в один год слепил настоящий танк, подумал, все равно лепить, почему бы не сделать что-то красивое и со смыслом, чем просто кучу навоза? Так пошло-поехало", – рассказал умелец.