"Цены поднялись": российские призеры Олимпиады из-за санкций не получат обещанные автомобили

Санкции Запада работают.

Российские спортсмены, которые заняли 9-е место в медальном зачете Игр-2022, не получат от властей обещанные автомобили.

Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для Матч ТВ.

Журова заявила, что денег, выделенных на автомобили не хватит, потому что "цены неадекватно поднялись". Поэтому власти рф решили отдать вознаграждение спортсменам деньгами. Также Журова заявила, что российским спортсменам жаловаться не стоит, ведь "спонсорского подарка" могло и не быть вовсе.

"Сейчас обеспечить такое количество машин тяжело из-за цен, они неадекватно поднялись. Думаю, что на фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин. Я так понимаю, что с вознаграждением решили не тянуть и поэтому отдают теми деньгами, которые выделялись до подорожания. Сейчас спортсменам сложно возмущаться, потому что это спонсорский подарок. Его могло бы вообще не быть", — заявила Журова.

Напомним, большинство российских спортсменов было отстранено от международных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета. В рф из-за этого началась истерика, а спортсмены вынуждены выступать на внутренней арене за гроши.