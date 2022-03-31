Россиянка "похвасталась" смешным гонораром за медаль на чемпионате рф по биатлону

Спортсменка призналась, что на международных стартах зарабатывала намного больше.

Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований из-за полномасштабного вторжение рф в Украину, которе длится вот уже 36 дней. Биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, что на чемпионате россии выиграла 15 тысяч рублей.

Соответствующий комментарий российской спортсменки появился на сайте Матч ТВ.

В беседе с журналистами Гореева, которая заняла третье место в смешанной эстафете, назвала свой выигрыш в 15 тысяч рублей (около 5300 грн) скромным гонораром, а также отметила, что на международных турнирах она зарабатывала больше.

"По сравнению с IBU (Международным союзом биатлонистов), конечно, скромная сумма (призовых), но лучше так, чем ничего. У меня, конечно, есть мотивация работать дальше, я мотивирована как никогда, особенно после двух таких гонок. Я бы хотела улучить свою форму. Я поверила в себя после этих наград", — заявила Гореева.

Добавим, что биатлонисты сборной рф смогут вернуться в международную семью только после соответствующего решения Исполкома IBU.

Ранее российский тренер назвала отстранение российских спортсменов убийством.