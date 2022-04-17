ЕС готовит новый пакет санкций против россии: по чему ударят в этот раз

Европа надеется сократить количество доходов путина

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабной войны в Украине, стало известно, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против россии. Для западных политиков это будет уже шестой перечень ограничений, который применят из-за кремлевской агрессии.

Информацию сообщает Reuters.

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По словам руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, большая часть санкционного списка ударит по российскому банковскому сектору. Отдельно она выделила "Сбербанк", который сейчас "держит" около 37% всего финансового рынка рф, — на него Европа имеет "особые" планы.

Также не обойдут санкции стороной и энергетику, которой так озабочен Кремль. Скорее всего, Европа наконец-то примет решение насчет нефтяного эмбарго. Будет оно полным или частичным, пока неизвестно, однако политики работают над тем, чтобы ограничения на продажу российской нефти были в санкционном перечне.

"Главным приоритетом [ограничений] является сокращение доходов путина", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Отметим, что отечественные эксперты подчеркивают: невозможность транспортировать нефть и заг в западно-европейские страны для россии станет настоящим крахом экономики. Если подобные санкции будут применены, рф наконец-то вскоре потеряет возможность финансировать ведение войны против Украины.

Также "Телеграф" писал, каким образом ограничения насчет использования валюты в россии коснулись обычных жителей страны-агрессора. Спойлер — многие пытались запастить наличными долларами и евро, пока была такая возможность.