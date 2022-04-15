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В россии паника: люди рванулись запасаться валютой

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Российский рубль по-прежнему катится в пропасть Новость обновлена 15 апреля 2022, 13:10
Российский рубль по-прежнему катится в пропасть

Экономические санкции и внутренние запреты заставляют россиян нервничать

Российские граждане на фоне полнейшего обвала рубля, которому эксперты прогнозируют не лучшее будущее, начали активно снимать с депозитных счетов валюту. Особая активность пришлась на первые три недели марта.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка рф, пишет "УНИАН".

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Как известно, вклады могут храниться не только в национальной, но и в зарубежной валюте. Таким образом именно счета с последними россияне активно "дерибанили" с начала полномасштабной войны с Украиной. Предварительные подсчеты свидетельствуют, что на руках у россиян сейчас находится около 9,8 млрд долларов.

Сообщается, что после 9 марта российским регулятором банковской системы были введены определенные ограничение на использование иностранной валюты. В целом россияне получили лимит на снятие денег — лишь до 10 тысяч долларов. Да и получить финансы могли лишь те россияне, у которых депозиты на валюту были открыты до 9 марта.

Спустя месяц в рф решили понемногу ослабить свою политику и разрешили увеличить банкам выдаваемый лимит в евро. Также с 18 числа россиянам вновь будет доступна возможность покупать валюту наличкой в отделениях. Вероятно, это может еще больше увеличить желание запастить долларами и не только.

Тем временем финансовые эксперты делают совсем не утешительные прогнозы для обычных россиян насчет их благополучия в ближайшее время. Разумеется, санкции и внутренние ограничения, введенные российской властью, здорово ударят по кошельку граждан.

Также "Телеграф" писал, почему в Курской области люди боятся касаться российских рублей, когда речь заходит о непосредственно купюрах в наличном расчете.

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#Украина #Россия #Валюта #Война #Паника #Рубль
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