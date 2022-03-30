У путина выступили с новой бредовой идеей насчет рубля

Мир не хочет играть по рублевым правилам россии

В россии все сильнее пытаются вручить свою национальную валюту в качестве платежного средства другим странам. После того, как шантаж Европы насчет оплаты в рублях за газ провалился, в госдуме рф предложили выставлять рублевую цену и за другие товары — к примеру, металлы или зерно.

Такая идея прозвучала от спикера госдумы Вячеслава Володина, о чем информирует издание Daily Storm.

Чиновник уверен, что расширение перечня экспортируемых товаров, за которых установят цену в рублях, позитивно скажется на экономике рф. И в то же время, по его мнению, это значительно может "ударить" по кошельку европейцев.

С таким заявлением Володин обращался к своим коллегам из других стран — прежде всего европейских. Почему-то политик уверен, что с помощью санкций Запад изолировал себя, хотя изначально пытался сделать это с россией.

"За принятые решения надо отвечать", — такими словами завершил свое громкое заявление спикер госдумы рф.

Среди продуктов, которые предлагают оценить рублем, затесались зерно, нефть, металлы, уголь, лес, удобрение, масло и прочее.

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Подход россии к торговле с другими странами по-прежнему продолжает удивлять, ведь Европа коллективно отказалась идти на поводу у путина и платить за газ в рублях. Более того — об этом решении заявляют лидеры стран напрямую владимира путину. Среди последних — президент Франции Эммануэль Макрон в личном телефонном разговоре с российским кровавым диктатором.

Тем временем кремль пытается пойти на прямой шантаж Европы, и уже перекрыл поток газа в газопровод для Германии. При этом канцлер Олаф Шольц подчеркивал: никаких нарушений контракта насчет нарушения валюты для оплаты полученного сырья быть не может, Берлин не будет проводить оплату в российских рублях. Сейчас для немцев активизировался режим раннего предупреждения ЧП — в случае, если поставки росгаза будут перекрыты полностью.