Укр

Шантаж начинается: путин остановил поставки газа в Европу по ключевой магистрали

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
368
Газопровод Новость обновлена 30 марта 2022, 06:27
Газопровод

россия не запускает газ в газопровод Ямал-Европа.

Поставки российского газа в Европу через Беларусь по трубопроводу Ямал-Европа на территории Германии упали до нуля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Потоки в направлении Польши из Германии на "Мальнов" составляли 1 451 155 киловатт/час по состоянию на 11:00 по Гринвичу, но с тех пор они упали до нуля.

Трубопровод Ямал-Европа
Трубопровод Ямал-Европа

Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.

Справка. Ямал-Европа — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 году с целью обхода Украины.

Он начинается в газотранспортном узле Торжка Тверской области. Проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция "Мальнов" (возле Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км.

Отметим, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. 23 марта он лично поручил российскому правительству и Центробанку разработать соответствующий механизм.

29 марта официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказался выплачивать российский газ в рублях.

При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от россии.

Вслед за ЕС от оплаты за российский газ рублями отказались страны G7 и Япония.

Теги:
#Газ #Газопровод #Путин #Евросоюз
Газопровод
Новости России
Шантаж начинается: путин остановил поставки газа в Европу по ключевой магистрали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Газопровод
Шантаж начинается: путин остановил поставки газа в Европу по ключевой магистрали
Дата публикации
Категория
Подобные "салюты" не утихали несколько часов
Мэр захвачен, над городом флаг Украины: таинственные взрывы в Белгороде вызвали интересную реакцию у украинцев
Дата публикации
Категория
россию продолжат давить санкциями
Новый пакет санкций против россии ударит по ее военно-промышленному комплексу - Ермак
Дата публикации
Категория
российские войска
"Пытаются ввести в заблуждение": в ВСУ прокомментировали "отвод войск" россиян
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины