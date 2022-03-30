Шантаж начинается: путин остановил поставки газа в Европу по ключевой магистрали

россия не запускает газ в газопровод Ямал-Европа.

Поставки российского газа в Европу через Беларусь по трубопроводу Ямал-Европа на территории Германии упали до нуля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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Потоки в направлении Польши из Германии на "Мальнов" составляли 1 451 155 киловатт/час по состоянию на 11:00 по Гринвичу, но с тех пор они упали до нуля.

Трубопровод Ямал-Европа

Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.

Справка. Ямал-Европа — транснациональный магистральный экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 году с целью обхода Украины.

Он начинается в газотранспортном узле Торжка Тверской области. Проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция "Мальнов" (возле Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км.

Отметим, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. 23 марта он лично поручил российскому правительству и Центробанку разработать соответствующий механизм.

29 марта официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказался выплачивать российский газ в рублях.

При этом в ЕС разрабатывают планы по снижению энергетической зависимости от россии.

Вслед за ЕС от оплаты за российский газ рублями отказались страны G7 и Япония.