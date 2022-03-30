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Шантаж починається: путін зупинив постачання газу до Європи ключовою магістраллю

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Газопровід Новина оновлена 30 березня 2022, 06:27
Газопровід

Росія не запускає газ у газопровід Ямал-Європа.

Постачання російського газу до Європи через Білорусь трубопроводом Ямал-Європа на території Німеччини впали до нуля.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані німецького газотранспортного оператора Gascade.

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Потоки у напрямку Польщі з Німеччини на "Мальнов" становили 1 451 155 кіловат/год станом на 11:00 за Грінвічем, але з того часу вони впали до нуля.

Трубопровід Ямал-Європа
Трубопровід Ямал-Європа

Постачання російського газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1" і через пункт Велке-Капушани в цілому залишалося стабільним.

Довідка. Ямал-Європа — транснаціональний магістральний експортний газопровід, який введено в дію у 1999 році з метою обходу України.

Він починається у газотранспортному вузлі Торжка Тверської області. Проходить через територію Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Кінцева західна точка – компресорна станція "Мальнов" (біля Франкфурта-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL. Загальна довжина газопроводу перевищує 2000 км.

Зазначимо, щоб мінімізувати збитки від західних санкцій та підтримати курс рубля путін зажадав від Європи перевести всі розрахунки за газ у рублі. 23 березня він особисто доручив російському уряду та Центробанку розробити відповідний механізм.

29 березня офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що Євросоюз відмовився сплачувати російський газ у рублях.

При цьому в ЄС розробляють плани щодо зниження енергетичної залежності від Росії.

Після ЄС від оплати російський газ рублями відмовилися країни G7 і Японія.

Теги:
#Газ #Газопровід #Путін #Євросоюз
Газопровід
Новини Росії
Шантаж починається: путін зупинив постачання газу до Європи ключовою магістраллю
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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