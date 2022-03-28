Страны G7 отфутболили путина с его газовой хитростью

Министры энергетики стран G7 призвали заинтересованные компании не выполнять требование путина

Страны "Большой семерки" — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут платить за российский газ в рублях, как того требовал президент рф владимир путин.

Об этом заявил после переговоров со своими коллегами представитель вице-канслер Германии Роберт Хабек, передает Reuters.

Министры энергетики "Большой семерки" отвергают требования президента владимира путина о том, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями, заявил в понедельник после переговоров со своими коллегами представитель Германии Роберт Хабек.

"Все министры G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", — заявил журналистам Хабек.

Министры "еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и компании должны и должны их соблюдать… оплата в рублях неприемлема, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование путина", — сказал он.

"Попытка путина разделить нас очевидна, но, как видно из этого великого единства и решимости, мы не будем разделены", — добавил Хабек.

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Отметим, что ранее, министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Экономической правде" заявил, что Киев не согласится получать в рублях оплату за транзит, если россия выдвинет такое требование.

"Мы не перейдем на рубли. Это невозможно. Это сложно. Это же не двусторонние договоренности. Сначала нужно, чтобы европейцы платили рублями. Это все связано. Невозможно тут рассчитываться рублями, а тут платить и получать евро и доллары", — пояснил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее путин захотел перевести оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" в российские рубли и поручил ЦБ рф и правительству рф за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Напомним, что крупнейшие в мире компании уже отказываются от нефти и газа из россии. Вслед за Shell о выходе с российского рынка заявила и транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.