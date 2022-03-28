"Азов" через Невзорова обратился к россиянам и дал совет насчет путина
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Азовцы пожелали думающим россиянам поскорее свергнуть правительство, которое посылает их на верную смерть ради лживых иллюзий.
Идет 33-й день противостояния украинских защитников российским оккупантам, власти рф не прекращают продолжать свою пропаганду о "неонацизме" и зверских издевательствах украинских военных над российскими пленными. Поэтому бойцы из полка "Азов" решили обратиться к гражданам россии, а сделали это через журналиста Александра Невзорова.
В своем телеграм-канале Невзоров написал, что он связался с бойцами "Азова", которых в россии нарекли "концентратом "нацизма". Пообщавшись с украинскими военными журналист называет их потрясающими людьми, которые к "нацизму" не имеют никакого отношения.
"Результатом нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ "АЗОВА" к россии. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев" — написал Невзоров
Обращение полка "Азов" к россии
"Держи вора!" обычно громче всех кричит сам вор.
Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли "денацифицировать" Украину.
Сегодня весь мир живёт во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратится на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей "русского мира". Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх.
Единственным оружием в этой борьбе остаётся — Правда.
А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать её.
На переднем краю этой обороны стоит Азов.
Азов — это подразделение Национальной Гвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском.
Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лжывой идеологии.
Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гилеровцы.
Нацизм — это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?
Разница в том, что Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока окупант не уйдет из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью Азова является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков.
Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался.
Полк Азов
Ранее "Телеграф" писал, что командир "Азова" Денис Прокопенко (позывной Редис) уже успел поговорить с президентом Владимиром Зеленским за время осады Мариуполя россиянами. Также он высказался о том, зачем, по его мнению, этот портовый город настолько нужен кремлевскому руководству.
Подробнее об ужасах, что творит российская армия в Мариуполе и героизме наших украинских военных, также можно прочесть в интервью "Телеграфа" с командиром 2 полка "Азова" Дмитрием Кухарчуком: "Цель рашистской орды — стереть Мариуполь с лица земли".
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