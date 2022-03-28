"Азов" через Невзорова звернувся до росіян і дав пораду щодо путіна

"Тримай злодія!" зазвичай найголосніше кричить сам злодій.

Кремлівська пропаганда називає нас нацистами та фашистами, а себе визволителями, які прийшли "денацифікувати" Україну.

Сьогодні весь світ живе за часів великих обманів, великої брехні та крихітних істин. Мільярди доларів витрачається на створення ілюзії величі та просування антилюдських ідей "російського світу". Того самого, що приносить руйнування, смерть, страждання, голод та страх.

Єдиною зброєю у цій боротьбі залишається – Правда.

А Правда така: на нашу землю підло напав підступний монстр і наше право та обов’язок захищати її.

На передньому краї цієї оборони стоїть Азов.

Азов – це підрозділ Національної Гвардії, який сформований із добровольців у 2014 році, після того, як Росія відібрала Крим, частину Луганської та Донецької області. Це підрозділ, у якому служать: українці, росіяни, євреї, греки, грузини, кримські татари та білоруси. У цьому підрозділі вже 8 років служать пліч-о-пліч солдати різних віросповідань: православні, католики, протестанти, язичники, іудеї та мусульмани. Де більшість розмовляє російською.

Ми зневажаємо нацизм та сталінізм. Тому що наша країна найбільше постраждала від цих тоталітарних режимів та брехливої ідеології.

Росія бомбардує Бабин Яр, у якому поховані жертви нацизму ХХ століття. Путіністи валять тонни снарядів на лікарні, школи, дитячі садки, церкви. Солдати путіна розстрілюють людей похилого віку, вбивають дітей та вагітних жінок, як колись це робили гітлерівці.

Нацизм — це невгамовна потреба у вбивстві людей, які наважилися стати вільними. Це впевненість у своєму праві якоїсь наднації і це впевненість у праві керувати іншими народами, при цьому ґвалтувати та грабувати інші держави. Нічого не нагадує?

Різниця в тому, що Азов був, є і буде щитом для України доти, доки окупант не піде з нашої країни. Ми ніколи ні на кого не нападали, а головною метою Азова є захист та розвиток своєї країни, свого народу, і життя наших громадян важливіше, ніж амбіції будь-яких політиків.

Ми, захисники міста-героя Маріуполя, взяли до рук щит та меч, які захищають не лише Україну від сил зла та брехні, а й увесь цивілізований світ від чуми 21 століття. Якщо ми опустимо меч, то завтра така сама доля спіткає Київ, Львів, а післязавтра Варшаву, Берлін та Париж. Думаючим російським людям хочемо побажати повалити той уряд, який посилає своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності замість того, щоб народ Росії жив, любив і розвивався.

Полк Азов