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У путіна виступили з новою безглуздою ідеєю щодо рубля

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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путіну тільки і залишається, що штучно підтримувати рубль Новина оновлена 30 березня 2022, 10:07
путіну тільки і залишається, що штучно підтримувати рубль

Світ не хоче грати за рублевими правилами росії

У росії все сильніше намагаються вручити свою національну валюту як платіжний засіб іншим країнам. Після того, як шантаж Європи щодо оплати в рублях за газ провалився, у держдумі Росії запропонували виставляти рублеву ціну і за інші товари — наприклад, метали або зерно.

Така ідея прозвучала від спікера держдуми В’ячеслава Володіна, про що повідомляє видання Daily Storm.

Чиновник упевнений, що розширення списку товарів, за які встановлять ціну в рублях, позитивно позначиться на економіці Росії. І водночас, на його думку, це значно може "вдарити" по гаманцю європейців.

З такою заявою Володін звертався до своїх колег з інших країн, насамперед європейських. Чомусь політик упевнений, що за допомогою санкцій Захід ізолював себе, хоч спочатку намагався зробити це з росією.

"За прийняті рішення треба відповідати", — такими словами завершив свою гучну заяву спікер держдуми Росії.

Серед продуктів, які пропонують оцінити рублем, перераховані зерно, нафта, метали, вугілля, ліс, добрива, олія та інше.

Підхід Росії до торгівлі з іншими країнами, як і раніше, продовжує дивувати, адже Європа колективно відмовилася слухати путіна і платити за газ у рублях. Більше того, про це рішення заявляють лідери країн безпосередньо володимира Путіну. Серед останніх президент Франції Еммануель Макрон в особистій телефонній розмові з російським кривавим диктатором.

Тим часом кремль намагається піти на прямий шантаж Європи і вже перекрив потік газу в газопровід для Німеччини. При цьому канцлер Олаф Шольц наголошував: жодних порушень контракту щодо порушення валюти для оплати отриманої сировини не може бути, Берлін не проводитиме оплату в російських рублях. Зараз для німців активізувався режим раннього попередження НП — у разі, якщо постачання росгазу буде перекрито повністю.

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#Україна #Європа #Газ #Експорт #Товар #Росія #Рубль
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